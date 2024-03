video suggerito

Meteo Roma e Lazio, che tempo fa a Pasqua e Pasquetta 2024: le previsioni del weekend Che tempo fa sabato 30 marzo, domenica 31 a Pasqua e lunedì primo aprile a Pasquetta. Le previsioni meteo per il weekend: dove sono previste nuvole, schiarite e pioggia.

A cura di Beatrice Tominic

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta.

Pasqua è alle porte. È tutto pronto per pranzi, cene e le prime scampagnate di primavera. Ma il tempo sarà clemente in questi giorni? Manca soltanto conoscere le previsioni meteorologiche per organizzare le giornate al meglio. Scopriamo quindi se per questo fine settimana, quello pasquale, il cielo ci riserva pioggia o nuvole. Una sola cosa è certa: il sole, almeno da sabato 30 marzo a lunedì primo aprile, farà capolino soltanto per qualche schiarita: ecco dove e quando sono previste piogge a Roma e nel Lazio.

Previsioni meteo per sabato 30 marzo 2024 a Roma e nel Lazio

Inizia oggi il weekend di Pasqua, sabato 30 marzo 2024. Il cielo grazia Roma e Lazio in questa prima giornata pasquale: il sole splende, coperto saltuariamente da qualche nuvola. Spoglio da nubi, invece, il territorio del Frusinate. Le temperature nella regione Lazio sono comprese fra una minima di 9 gradi centigradi, prevista a Rieti e Viterbo e una massima di 22 a Viterbo, Rieti e Frosinone. A Roma, infine, il termometro oscilla fra i 12 e i 20 gradi.

Che tempo farà a Pasqua 2024 a Roma, le previsioni per il 30 marzo 2024

In progressivo peggioramento le condizioni meteorologiche verso la Pasqua. Per domenica 31 marzo 2024 il cielo è nuvoloso in tutta la regione Lazio. Le temperature sulla capitale sono comprese fra i 13 e i 19 gradi, nella regione Lazio, invece, fra la minima di 9 gradi a Viterbo e Rieti e la massima di 22 a Frosinone. Sereno a Roma soltanto a partire dalla tarda serata. Ma, stando a quanto riporta Il Meteo.it, si tratterebbe di una situazione passeggera, prima di una Pasquetta all'insegna del maltempo.

Dove pioverà a Pasquetta 2024 nel Lazio: le previsioni meteo

"A Pasquetta piove sempre". Non è sempre vero. Eppure, stando alle previsioni meteo per questo Lunedì dell'Angelo 2024, stavolta il maltempo è atteso sul serio, sia sulla capitale che in tutto il resto della regione. E potrebbe non essere un pesce d'aprile. La pioggia caratterizza le zone di ogni provincia laziale, ma le temperature restano stabili: comprese fra gli 8 gradi attesi a Viterbo e i 21 a Frosinone e Latina. Nella capitale, invece, le temperature si muovono fra i 12 e i 19 gradi.