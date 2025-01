video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 9 gennaio: temperature sopra la media ma deboli piogge Nella giornata di oggi sono previste deboli piogge in provincia di Roma, dove però le temperature rimarranno comunque molto alte rispetto al periodo invernale in cui ci troviamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Continuano a esserci temperature molto alte sul Lazio. Anche oggi, giovedì 9 gennaio, il meteo prevede massime fino a sedici gradi, mentre le minime si aggireranno tra i sei e gli undici gradi. Temperature molto alte per il periodo in cui ci troviamo, e che dovrebbero essere decisamente più basse. Nel fine settimana, a partire dalla giornata di domenica, è previsto un calo termico di dieci gradi: arriva finalmente il freddo, anche se le temperature si abbasseranno in modo drastico e netto, per poi – sembra – rialzarsi nuovamente. Non sono nemmeno escluse nevicate nel fine settimana.

Temperature alte nel Lazio

In particolare oggi a Roma le temperature saranno comprese tra nove e sedici gradi. A Frosinone il cielo sarà poco nuvoloso con deboli precipitazioni. Stessa cosa a Latina, dove le temperature saranno un po' più alte, e comprese tra undici e sedici gradi. Clima più rigido a Rieti, dove sono attese deboli piogge, con le minime a sei gradi e le massime a dodici, mentre a Viterbo oscilleranno tra sette e tredici gradi.

Possibilità di neve nel weekend

La settimana, almeno fino a sabato, sarà più o meno tutta uguale, sempre con queste temperature molto alte rispetto al periodo invernale in cui ci troviamo. A partire da domenica però, potrebbero verificarsi eventi meteo estremi, con rischio anche di nevicate nella regione. Le zone interessate potrebbero essere quelle del Reatino, del Viterbese, del Frusinate, sul Monte Livata e sul valico di Forca d’Acero. Dopo questo fine settimana, non è escluso che le temperature si rialzino nuovamente, con anche le minime sopra i dieci gradi.