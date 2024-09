video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 settembre: calano le temperature, bel tempo sulla regione Continuano ad abbassarsi le temperature, con le massime che stanno arrivando anche sotto i trenta gradi. La giornata di oggi prevede cielo sereno e poco nuvoloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Sta per finire l'estate, e ce ne accorgiamo ovviamente anche dalle temperature, che si stanno progressivamente abbassando. Il termometro arriverà anche a ventisette gradi in alcune zone del Lazio, dove finalmente comincia a esserci un po' di aria fresca. Oggi, venerdì 6 settembre, è previsto cielo abbastanza sereno, con pochi momenti di nuvolosità. Nella giornata di oggi non sono previste piogge, che invece potrebbero esserci – e anche molto abbondanti – nel fine settimana.

Andiamo a vedere nello specifico quanto dobbiamo aspettarci oggi di massima nelle varie province. A Roma il termometro sarà compreso tra diciannove e trenta gradi, mentre a Frosinone avremo una minima di venti e una massima di ventinove gradi. A Latina anche la situazione sarà simile, con la minima a ventuno gradi e la massima a ventinove. Clima più rigido a Rieti, dove la minima arriverà a diciassette gradi, mentre la massima scenderà addirittura fino a ventisette gradi. Minime ancora più basse a Viterbo, con quindici gradi, mentre la massima arriverà fino a ventotto gradi.

Difficilmente torneremo ad avere temperature alte come quelle che ci hanno accompagnati dall'inizio del mese di luglio. In alcune zone d'Italia si raggiungeranno nel fine settimana anche trentotto e trentanove gradi, ma non nel Lazio. Il rischio è che con il fine settimana arrivino anche le piogge forti come nei giorni scorsi, e che in poche pre cada una quantità di acqua pari a quella caduta in un mese, con possibilità di danni. Eventi estremi, causati dai cambiamenti climatici, che ormai sono sempre più frequenti in tutta la penisola.