Previsioni meteo Roma e Lazio 6 novembre: arriva la novembrata, temperature in aumento Cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 19 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 6 novembre. Dalla prossima settimana arriva la ‘novembrata’.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 6 novembre, registrano cielo sereno e sole. Il tempo nella seconda parte del weekend si manterrà bello, anche se è arrivata aria più fredda. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 19 gradi. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano che a partire dalla prossima settimana arriverà la cosiddetta ‘novembrata', che porterà tempo stabile e valori al di sopra della media stagionale. Un campo di alta pressione sta infatti per raggiungere il Bacino del Mediterraneo, in parte azzorriano e in parte africano, con temperature pari o leggermente al di sopra dei 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 6 novembre

Oggi, domenica 6 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Sulla Capitale il cielo sarà sereno e brillerà il sole. Le temperature saranno comprese tra minime di 7 e massime di 19 gradi e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio il tempo sarà bello, con precipitazioni assenti. Le massime si attesteranno sui 19 gradi a Latina, 18 a Frosinone, mentre su Viterbo e Rieti che saranno le città più fredde, non supereranno i 15 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 7 novembre

Lunedì 7 novembre assisteremo ad un miglioramento con un nuovo cambiamento del quadro meterologico. Il sole continuerà a brillare indisturbato su Roma e sul Lazio, così come per tutto il resto della settimana. Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno di nuovo, fino a raggiungere massime di 20 gradi. Il freddo potrebbe arrivare finalmente verso la metà di novembre, con un'ondata di origine artica proveniente direttamente dalla Russia.