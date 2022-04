Previsioni meteo Roma e Lazio 6 aprile: tornano pioggia e freddo, temperature vicino allo zero Sarà una giornata all’insegna del maltempo quella che si apre oggi, mercoledì 6 aprile, a Roma e nel Lazio. Piogge sono previste a partire dal primo pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Il bel tempo è tornato sulla regione, ma questo non vale per oggi: a Roma e nelle altre province del Lazio oggi, mercoledì 6 aprile, sono previste piogge a partire dalle prime ore del pomeriggio, con un abbassamento delle temperature e possibilità di neve oltre i mille metri. Se nei giorni scorsi nel Lazio ha fatto caldo e il termometro è arrivato fino a sfiorare i 20 gradi, oggi le minime saranno vicine allo zero, mentre le massime non andranno oltre i 15 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, si faranno più intensi in serata.

A Roma piogge e venti moderati

A Roma in particolare, ci saranno "cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia – riporta Meteo 3B – Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1816m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud". La situazione meteo dovrebbe migliorare nei prossimi giorni.

I prossimi giorni tornano sole e caldo

Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare. Giovedì sono previste ancora piogge, ma le condizioni meteo dovrebbero poi tornare buone e il cielo sereno. Bisognerà però aspettare il fine settimana per avere di nuovo le temperature più alte, vicino ai 20 gradi, e assenza di precipitazioni. Le temperature si alzeranno già a partire da venerdì, ed è nella prossima settimana che il caldo tornerà sulla regione, portando con sé la primavera inoltrata e un clima mite e sereno.