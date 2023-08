Previsioni meteo Roma e Lazio 6 agosto: sole a tratti coperto e temperature fino a 29 gradi Cielo poco nuvoloso con sole e temperature fino a massime di 29 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 6 agosto.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 6 agosto, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 29 gradi. Torna il sole, anche se a tratti coperto da nubi, a concludere il primo weekend di agosto, dopo due giornate di allerta meteo gialla, piogge e temporali per il ciclone Circe. Aria fresca proveniente dal Nord Europa ha infatti raggiunto il Bacino del Mediterraneo e le regioni centrali dell'Italia. Una brusca pausa all'estate, finora caratterizzata da un caldo intenso, con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi. Sul fronte dei valori ora invece la colonnina di mercurio è crollata: ieri si attestava su massime di 20 gradi, mentre oggi è risalita con massime di 29 nelle ore centrali. Per chi si domanda se le ferie verrano rovinate dal maltempo niente paura: già dalla prossima settimana il cielo tornerà sereno e le temperature si alzeranno di nuovo oltre i 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 6 agosto

Oggi, domenica 6 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte con deboli precipitazioni passeggeri, sereno al mattino nel corso del pomeriggio e di sera. Sul fronte delle temperature abbiamo valori che oscillano tra minime di 17 e massime di 29 gradi. Il vento soffia da debole a moderato. Complessivamente a Roma la situazione sarà tranquilla e stabile dal punto di vista meteorologico.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sole anche sul resto del Lazio, dove il quadro meteorologico resta stabile domenica 6 agosto. Il cielo sarà poco nuvoloso su tutti i capoluoghi di provincia della regione, con vento che soffierà moderato, ma le precipitazioni sono assenti. Dal punto di vista delle temperature vediamo cosa succede: su Frosinone i valori oscillano tra minime di 17 e massime di 27 gradi, su Latina tra minime di 20 e massime di 27 gradi, su Rieti tra 14 e 26 gradi, su Viterbo tra 14 e 28 gradi.