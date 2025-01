video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 5 gennaio: sole e temperature fino a 15 gradi La giornata di oggi, su alcune province del Lazio, sarà particolarmente gradevole, con temperature molto alte rispetto al periodo invernale in cui ci troviamo. A Rieti e Viterbo, invece, è previsto cielo coperto e clima più rigido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Giornata ballerina a livello di meteo sul Lazio, dove alcune regioni avranno temperatura insolitamente sopra la media per il periodo, mentre altre saranno più fredde, con clima più rigido e cielo nuvoloso. In generale in questi giorni le minime possono arrivare – nelle zone più fredde come Rieti e Viterbo – a essere molto basse, mentre le massime sono arrivate anche a quindici/sedici gradi. Si tratta di un clima molto mite rispetto al periodo dell'anno in cui ci troviamo, con un meteo che potremmo definire quasi autunnale. In generale, a parte un peggioramento previsto per la giornata di martedì 7 gennaio, le condizioni rimarranno più o meno stabili in tutta la settimana: le province più calde continueranno ad avere i termometri abbastanza alti, mentre le altre si barcameneranno tra cieli più nuvolosi e piogge.

A Roma, nella giornata di oggi, le temperature saranno comprese tra cinque e quindici gradi, il cielo sarà sereno e il clima tutto sommato gradevole. Cielo nuvoloso a Frosinone, dove la minima sarà di sei gradi e la massima di dodici, mentre a Latina la minima non scenderà sotto i dieci gradi, e la massima si fermerà a quindici gradi. A Rieti temperature comprese tra cinque e dieci gradi, con cielo coperto tutta la giornata, così come a Viterbo, dove le temperature saranno ancora più basse, e comprese tra due e undici gradi.

Su tutta l'Italia il clima sta andando verso un peggioramento. Nei prossimi giorni passerà sul Paese un vortice ciclonico che andrà ad alimentare una perturbazione, che si tradurrà poi nelle piogge che vedremo soprattutto nella giornata di martedì 8 gennaio-