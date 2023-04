Previsioni meteo Roma e Lazio 5 aprile: temperature gelide, piogge tutta la giornata Maltempo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, dove le temperature caleranno drasticamente, mentre piogge e temporali cadranno tutta la giornata.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata caratterizzata dal maltempo e dalle abbondanti precipitazioni. Sono poche le zone della regione che si salveranno dalle piogge: tutte le altre subiranno rovesci dalla mattina fino alla sera. Le temperature si abbasseranno di diversi gradi, rendendo la giornata non solo piovosa, ma anche fredda, mentre i venti soffieranno soprattutto moderati.

A Roma, in particolare, le piogge cominceranno a cadere dalla notte e continueranno per tutta la giornata, intensificandosi soprattutto la mattina e nel primo pomeriggio. I venti soffieranno moderati, mentre le temperature saranno comprese tra otto e dieci gradi.

Piogge abbondanti anche a Frosinone: pure qui le precipitazioni cominceranno a cadere a partire dalle ore notturne, ma si faranno più forti nel pomeriggio. Il termometro scenderà molto, e oscillerà tra una minima di sei gradi e una massima di otto gradi.

Temporali nella notte a Latina, con piogge che continueranno a cadere senza sosta tutto il giorno e un clima rigido, con temperature che andranno da nove a undici gradi, mentre i venti soffieranno moderati.

Temperature ancora più rigide a Rieti, dove la minima non andrà oltre i quattro gradi, e la massima non salirà oltre gli otto gradi. Qui le piogge cadranno soprattutto la mattina, mentre nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

Viterbo sarà l'unica provincia dove, almeno per il momento, non sono previste piogge. Il cielo sarà solo parzialmente nuvoloso, mentre le temperature saranno molto basse, con minime a due gradi e massime a nove gradi.