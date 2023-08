Previsioni meteo Roma e Lazio 5 agosto: temporali e temperature fino a massime di 25 gradi Maltempo, con pioggia, temporali e rischio grandine sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 5 agosto. Le temperature si attesteranno su massime intorno ai 20 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Pioggia

Foto di Valeria Ciardulli

Pioggia, temporali e rischio grandine sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 5 agosto. Il maltempo torna ad affacciarsi sull'Italia e sulla regione, con una brusca pausa all'estate. Dal punto di vista delle temperature le massime si aggireranno intorno ai 20-25 gradi, con un crollo notevole della colonnina di mercurio. Nelle scorse settimane infatti i valori avevano raggiunto fino a punte che sfioravano i 40 gradi, per poi scendere sui 30 e oggi, ancora giù. Un inizio di agosto dal sapore decisamente autunnale quello che stiamo vivendo in queste ore.

Ciò a causa del ciclone Circe, che sta portando una perturbazione carica di pioggia, che metterà in crisi il weekend degli italiani. Oggi è infatti una giornata di allerta meteo gialla, con maltempo già iniziato da ieri pomeriggio. Nella Capitale la pioggia ha provocato la caduta di alberi e rami. Buone notizie in vista tuttavia perché già a partire da domenica tornerà il sole a brillare indisturbato e il tempo si manterrà bello per tutta la prossima settimana. Le temperature registreranno ancora un aumento, fino a massime intorno ai 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 5 agosto

Oggi, sabato 5 agosto, le previsioni del meteo registrano pioggia e temporali per l'intero arco della giornata, con allerta meteo gialla della protezione civile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto durante la notte, con nubi sparse al mattino, temporali con precipitazioni moderate alternate a schiarite nel pomeriggio e cielo poco nuvoloso con pioggia debole di sera. Le temperature in città subiranno un calo e oscilleranno tra minime di 19 e massime di 25 gradi. Il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo per sabato 5 agosto registrano temporali alternati a schiarite su Frosinone, Latina e Rieti, dunque il maltempo sarà diffuso sull'intero territorio della regione. Sul fronte delle temperature invece avremo tra i 18 e i 23 gradi a Frosinone, tra i 20 e i 23 gradi a Latina, tra i 16 e i 20 gradi a Rieti e tra i 15 e i 22 a Viterbo. Le massime dunque si attesteranno intorno ai 20 gradi o poco sopra.