video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 4 aprile: aumenta il caldo, anticiclone in arrivo Temperature in aumento in tutto il Lazio, dove nei prossimi giorni si raggiungeranno picchi di 26 gradi. Non sono previste piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano ad aumentare le temperature nel Lazio, nonostante il cielo nuvoloso sembra non far presagire una giornata all'insegna del bel tempo. E invece anche oggi, giovedì 4 aprile, su tutta la regione non sono previste né piogge né temporali. Il cielo non sarà privo di nuvole, ma le temperature massime si attesteranno sui venti gradi di massima, mentre le minime non scenderanno sotto i dieci gradi. Insomma, anche se le massime saranno abbastanza alte, con le minime si va ancora verso il basso, con un po' di freddo soprattutto nelle prime ore del mattino.

Nei prossimi giorni le temperature continueranno ad aumentare e arriveranno anche fino a ventisei gradi. Un clima che sembra estivo, e che si addice più al mese di giugno che a quello di aprile. L'innalzamento delle temperature che ha causato quest'anno un inverno anomalo, non risparmia nemmeno la primavera, simile più alla stagione estiva. Non solo. Per l'arrivo dell'anticiclone, le temperature aumenteranno ancora in tutta Italia e non solo nel Lazio.

Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, nei prossimi giorni in tutta Europa ci sarà un caldo da record, con temperature altissime. L'anticiclone africano causerà un evento estremo che porterà a registrare in alcuni paesi anche venti gradi in più rispetto al normale: numeri altissimi che, almeno per ora, preannunciano un'estate con temperature altissime e poco sopportabili. Il picco si avrà soprattutto venerdì 5 aprile, dove nel Lazio si registreranno massime che arriveranno fino a 27 gradi: temperature che difficilmente si sono viste in questo periodo dell'anno e che testimoniano di quanto i cambiamenti climatici stiano impattando sull'ambiente.