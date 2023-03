Previsioni meteo Roma e Lazio 31 marzo: cielo nuvoloso, nel weekend torna il maltempo Tempo stabile e poche nubi, con massime fino a 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 31 marzo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 31 marzo, registrano tempo stabile con temperature massime fino a 16 gradi. Dal fine settimana che apre il mese di aprile, il quadro meterologico è in peggioramento per un ciclone, sospinto da aria di origine artica che, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, porterà piogge e temporali. A partire da domenica infatti la colonnina di mercurio tornerà ad abbassarsi ancora, facendoci sentire lontana la primavera già in corso. Prima di Pasqua si attende un vero e proprio ‘colpo di coda' dell'inverno, con un drastico calo delle temperature durante la Settimana Santa. Per Pasqua e Pasquetta invece nuovo ribaltone: pare che arriverà un vasto campo anticiclonico proveniente dal Nord Africa, che porterà una nuova fase di stabilità.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 31 marzo

Oggi, venerdì 31 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e poco nuvoloso. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto da sporadiche e innocue nubi dalla notte alla sera seguente, per l'intero arco della giornata. Infatti non si attendono precipitazioni. Le temperature in città oscillano tra minime di 13 e massime di 16 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo per venerdì 31 marzo registrano tempo stabile, con precipitazioni assenti. Cielo ovunque coperto da nubi sul territorio della regione. Per quanto riguarda le temperature ecco i valori che abbiamo oggi nei capoluoghi: tra 9 e 15 gradi a Frosinone, tra 12 e 16 gradi a Latina, tra 6 e 15 gradi a Rieti, tra 9 e 15 gradi a Viterbo.