Previsioni meteo Roma e Lazio 30 dicembre: sole e caldo, si sfiorano i venti gradi Sole e caldo in tutto in Lazio nella giornata di oggi, dove il cielo sarà poco nuvoloso ma le temperature alte, che sfioreranno anche i venti gradi.

A cura di Redazione Meteo

Continuano a esserci alte temperature in tutto il Lazio. Nella regione le minime proseguiranno a non scendere troppo, e si attesteranno intorno agli otto gradi, mentre le massime arriveranno anche a diciotto gradi in alcuni momenti della giornata. Un meteo sicuramente anomalo rispetto a quello degli altri anni, con temperature che di invernale sembrano avere ben poco. In generale sulla regione si avrà cielo poco nuvoloso e termometri che oscilleranno tra dieci e diciassette gradi. Non sono previste piogge in nessuna provincia.

In particolare a Roma la giornata di venerdì 30 dicembre sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e temperature comprese tra dieci e diciassette gradi. Il picco di caldo si avrà verso le 13, mentre il momento più freddo della giornata (dieci gradi) sarà alle 7 del mattino. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata e non sono previste piogge.

Temperature tra otto e sedici gradi anche a Frosinone, dove il cielo sarà sereno nelle prime ore del mattino per poi rimanere poco nuvoloso per il resto della giornata. Anche qui non sono previste piogge.

Temperature ancora più alte a Latina, dove la massima arriverà quasi a sfiorare i venti gradi, con diciotto gradi di massima. Il cielo sarà scarsamente nuvoloso tutto il giorno e i venti soffieranno moderati.

A Rieti, invece, le temperature saranno un po' più rigide, con la massima che non andrà oltre i quattordici gradi e la minima che però non scenderà sotto i sette gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.

Temperature tra otto e quattordici gradi anche a Viterbo, con cieli poco nuvolosi e venti che soffieranno moderati. La situazione rimarrà invariata anche nei prossimi giorni.