Previsioni meteo Roma e Lazio 3 giugno: torna il sole, piogge a Rieti Torna il bel tempo nel Lazio tranne che a Rieti, dove nella mattina sono previste piogge. Le massime in tutta la regione si attesteranno sui ventidue gradi.

A cura di Redazione Meteo

Dopo le piogge che hanno colpito la regione nei giorni scorsi, adesso in tutto il Lazio dovrebbe esserci una piccola tregua dal maltempo (tranne che nel reatino). Oggi, in molte zone, le temperature non saranno altissime ma gradevoli, con massime che di media si attesteranno sui ventidue gradi. I cieli saranno parzialmente nuvolosi per tutta la giornata, con venti che soffieranno tra deboli e moderati. Come detto, al momento non sono previste piogge, tranne che nella provincia di Rieti, dove sono previste lievi precipitazioni.

Nel dettaglio, a Roma le temperature saranno comprese tra sedici e ventidue gradi, con cielo nuvoloso la mattina e schiarite nel pomeriggio. A Frosinone la minima non scenderà sotto i tredici gradi, mentre la massima non salirà sopra i ventitré gradi. Il cielo sarà coperto soprattutto la mattina e un'ora verso le 17 del pomeriggio, mentre il resto del tempo sarà privo di nuvole. I venti qui soffieranno deboli.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, le temperature oscilleranno da una minima di quindici gradi e una massima di ventitré gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso fino alle 17 del pomeriggio, dopodiché dovrebbe aprirsi. Abbiamo poi Rieti, unica eccezione di tutto il Lazio, dove sono attese piogge soprattutto durante la mattina. Qui le minime saranno di dieci gradi, mentre le massime non andranno oltre i ventuno gradi. Temperature tra undici e ventuno gradi a Viterbo, con cielo coperto la mattina e schiarite il pomeriggio.

Nel resto della settimana il meteo dovrebbe migliorare, con temperature via via sempre più alte e che nel weekend dovrebbero arrivare a sfiorare i trenta gradi.