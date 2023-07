Previsioni meteo Roma e Lazio 29 luglio: aria fresca, temperature intorno ai 30 gradi Aria più fresca la farà da padrona sul Lazio nel fine settimana. Sabato 29 luglio le previsioni del meteo promettono massime intorno ai 30 gradi, tempo bello e soleggiato.

A cura di Redazione Meteo

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 29 luglio, registrano tempo bello, con sole e caldo. Le temperature però si attesteranno intorno ai 30 gradi, regalandoci un fine settimana mite e piacevole. Una pausa all'anticiclone africano, che ha reso le giornate trascorse roventi e le notti tropicali. Già da un paio di giorni l'aria è più fresca, permettendoci di tirare un sospiro di sollievo e di dormire meglio. Una pausa che tuttavia non durerà molto, infatti già a partire da lunedì, la prima settimana di agosto, ci aspetta una nuova pulsazione dell'anticiclone africano sub-tropicale, sempre in agguato sul Bacino del Mediterraneo. Approfittiamo di queste giornate più fresche perché poi tornerà il caldo intenso a farla da padrone, con massime che registreranno di nuovo valori molto alti, fino a sfiorare i 40 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 29 luglio

Oggi, sabato 29 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il sole brillerà per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 31 gradi nelle ore centrali della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo registrano tempo bello e soleggiato. Per quanto riguarda le temperature avremo minime 16 e massime di 31 gradi a Frosinone, tra 18 e 30 gradi a Latina, tra 14 e i 29 gradi a Rieti, tra i 15 e i 29 gradi a Viterbo.