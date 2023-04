Previsioni meteo Roma e Lazio 29 aprile: cielo nuvoloso e piogge, meteo in peggioramento Situazione meteo in netto peggioramento a Roma e in tutto il Lazio, con cielo nuvoloso e piogge attese sin dal pomeriggio in diverse zone della regione.

Nonostante nei giorni passati il meteo ci abbia regalato giornate piene di sole e dalle temperature gradevoli, a partire da questo fine settimane le condizioni del tempo cambieranno e subiranno un peggioramento. A Roma e nelle altre province del Lazio il cielo sarà prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata, e in alcune zone sono previste piogge. Il tempo, inoltre, peggiorerà nei prossimi giorni, con precipitazioni e temporali.

A Roma, nello specifico, le temperature saranno abbastanza gradevoli e comprese tra dodici e diciotto gradi. Il cielo sarà coperto dalle 11 del mattino e per tutto il resto della giornata, ma non dovrebbero esserci piogge. I venti, invece, soffieranno moderati.

Temperature tra nove e diciannove gradi a Frosinone, dove però il tempo non sarà dei migliori. Anche qui il cielo sarà nuvoloso sia la mattina sia il pomeriggio, con venti che soffieranno deboli e pioggia che comincerà a cadere a partire dalle 23.

Cielo coperto e venti moderati a Latina. Qui la temperatura minima sarà di dodici gradi, mentre la massima sfiorerà i venti gradi, non scendendo oltre i diciannove.

Piogge leggere a Rieti per tutto il pomeriggio. Il cielo sarà nuvoloso principalmente dalle 11 alle 17, mentre le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 14. I venti soffieranno deboli per tutto il giorno. Tempo in peggioramento nei prossimi giorni.

Pioggia nel pomeriggio anche a Viterbo, con le precipitazioni che si faranno più abbondanti in serata. Il cielo sarà ovviamente coperto, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Le temperature saranno comprese tra otto e diciannove gradi.