Previsioni meteo Roma e Lazio 29 agosto: l’anticiclone non molla, ancora afa e caldo Bollino rosso oggi per Roma, Latina e Frosinone: le temperature saranno molto alte e arriveranno a sfiorare i trentacinque gradi. Il cielo sarà sereno e i venti praticamente assenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ancora caldo nel Lazio: nella giornata di oggi sono previsti fino a trentacinque gradi nelle città più calde. Oggi il record nella regione tocca a Roma, dove le massime arriveranno appunto a trentacinque gradi, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei ventuno. La situazione sarà simile in tutte le altre province, con differenze di due/tre gradi nelle ore più calde. In generale il cielo sarà sereno e privo di nuvole, non sono previste piogge e anche i venti saranno praticamente assenti.

La situazione non cambierà nei prossimi giorni, con il clima che rimarrà praticamente invariato almeno fino al 4 settembre. A partire da questa data, secondo gli esperti, la situazione dovrebbe migliorare, con temperature più fresche e non afose come quelle con cui abbiamo dovuto avere a che fare in quest'estate rovente. Per ora però l'anticiclone continua ad avere i suoi effetti in tutto il Paese: anzi, proprio la giornata di oggi è prevista come una delle più calde di tutta la settimana. Non c'è tregua per Roma e Latina – a cui oggi si aggiunge anche Frosinone – che continuano ad avere il bollino rosso da parte del ministero della Salute per i possibili effetti di questo caldo sulla salute. Insieme alle città laziali, sono da bollino rosso anche Bari, Firenze e Trieste.

Per tutta la settimana, a differenza dei giorni passati, non sono previsti temporali e piogge. Ieri le ultime precipitazioni sono cadute su alcune zone del Lazio, ma sembra che per ora si siano interrotte. Fino a domenica è previsto sole e caldo, con temperature molto alte e parecchia afa. Difficilmente, infatti, il termometro scenderà sotto i trentatré gradi.