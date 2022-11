Previsioni meteo Roma e Lazio 28 novembre: pioggia e temperature minime vicine allo zero Pioggia e temperature in calo, con minime vicine allo zero sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 28 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 28 novembre, registrano pioggia. Il maltempo torna ad imperversare sulla regione, dopo la breve pausa di ieri. Come annunciano gli esperti del Meteo.it la nuova settimana con la quale inizia il mese di dicembre è caratterizzata dall'arrivo di un nuovo ciclone sull'Italia e sulle regioni centrali, che porterà intense e abbondanti precipitazioni, con il rischio di alluvioni e allagamenti. Le temperature subiranno un drastico calo, soprattutto le minime, che si avvicineranno di molto allo zero.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 28 novembre

Oggi, lunedì 28 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio su Roma il cielo sarà sereno di notte, coperto al mattino, con pioggia debole di pomeriggio e alla sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 4 e massime di 12 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Tempo instabile anche sul resto del Lazio, con pioggia alternata a schiarite su Rieti e massime di 10 gradi, nubi sparse con isolate piogge su Viterbo e minime di 11 gradi, mentre su Latina il cielo sarà coperto con massime di 14 gradi e su Frosinone ci saranno nubi sparse, con massime di 11 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 29 novembre

Martedì 20 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un miglioramento del quadro meterologico, seppur non duraturo, perché le precipitazioni proseguiranno per il resto della settimana. Nel dettaglio sulla Capitale continueranno le piogge durante la notte, con cielo coperto al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e ampie schiarite di sera. Le precipitazioni saranno deboli durante la notte e assenti durante il resto della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 14 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Miglioramento anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con nubi sparse ovunque. I valori si attesteranno su massime di 15 gradi a Latina, 13 a Frosinone, 11 a Rieti e 10 a Viterbo.