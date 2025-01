video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 28 gennaio: pioggia e maltempo, ma temperature alte Allarme meteo nella giornata di oggi in tutto il Lazio, dove sono previsti “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali”. Piogge cadranno soprattutto la mattina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Valeria Ciardulli

La giornata di oggi, martedì 28 gennaio, non sarà all'insegna del bel tempo. Dopo giorni di sole, oggi sul Lazio cadranno le piogge: soprattutto la mattina, nelle varie province della regione ci saranno precipitazioni molto abbondanti, che dovrebbero poi esaurirsi nel pomeriggio. Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, ma le temperature saranno molto alte per il periodo. Addirittura a Latina il termometro arriverà a sfiorare i venti gradi, con la massima che arriverà sino ai diciotto nelle ore centrali della giornata. Un caldo anomalo, che nulla c'entra con il clima di questo periodo, ma che ormai è diventata una costante delle nostre stagioni.

La costante di oggi sarà la pioggia: la Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo, dalla sera di ieri, lunedì 27 gennaio, e per le successive 18-24 ore. "Sono previsti sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali", si legge nel bollettino.

Andiamo a vedere con più precisione come sarà il clima nella giornata di oggi. A Roma le temperature saranno comprese tra undici e diciassette gradi, con cielo nuvoloso e piogge soprattutto la mattina. A Frosinone il termometro oscillerà tra otto e quindici gradi, con piogge abbondanti soprattutto la mattina, e che diminuiranno verso le 13. Temperature molto alte a Latina, comprese tra undici e diciotto gradi, con piogge fino alle 10. Clima più rigido a Rieti e Viterbo: nella prima le temperature oscilleranno tra otto e tredici gradi, nella seconda tra sette e quindici. Anche qui ci saranno piogge nella prima parte della giornata, nel reatino sono attese precipitazioni anche in serata a partire dalle 22.