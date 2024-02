Previsioni meteo Roma e Lazio 28 febbraio: è allerta piogge e temporali In tutta la regione il cielo sarà nuvoloso e le piogge cadranno copiose per tutta la giornata. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Giornata di pioggia, mercoledì 28 febbraio, in tutto il Lazio. Dalla mattina alla sera tutte le province saranno caratterizzate da cielo nuvoloso, piogge e temporali, mentre le temperature – pur se leggermente più basse rispetto ai giorni passati – saranno comunque abbastanza alte per quello che dovrebbe essere il periodo invernale.

A Roma le temperature saranno comprese tra 13 e 16 gradi, mentre a Frosinone saranno leggermente più basse, con la minima a 11 gradi e la massima a 14 gradi. A Latina ci saranno le stesse temperature di Roma, mentre a Rieti la minima sarà a 9 gradi e la massima a 15 gradi. A Viterbo, invece, la minima sarà di 9 gradi e la massima di 14 gradi.

In tutta la regione il cielo sarà nuvoloso e le piogge cadranno copiose per tutta la giornata. I venti soffieranno con un'intensità molto forte, rischiando di causare danni e disagi alla popolazione, soprattutto per quanto riguarda la circolazione stradale. Non solo. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali, che potrebbero causare qualche criticità per le prossime 24 ore.

"L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di oggi, 28 febbraio, e per le successive 24 ore – si legge nella nota – Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori settentrionali e sparse sul resto della Regione".

La situazione meteo non dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, dato che sono ancora previste piogge e temporali, oltre a un minimo abbassamento delle temperature.