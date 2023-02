Previsioni meteo Roma e Lazio 28 febbraio: ancora maltempo, pioggia e temporali Ancora maltempo in tutto il Lazio: sulla regione le piogge cominceranno a cadere copiose già nelle prime ore del pomeriggio, mentre il cielo rimarrà nuvoloso.

Continua l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha investito tutte le province del Lazio. Le piogge non accennano a calmarsi, e continueranno per tutta la settimana, senza interruzioni. Le precipitazioni saranno per lo più abbondanti, e si intensificheranno fino a venerdì: per il weekend, invece, è previsto il ritorno del bel tempo, con sole e temperature gradevoli.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra otto e quindici gradi. Il clima sarà quindi gradevole, con venti che soffieranno moderati e cielo nuvoloso. Le piogge cominceranno a cadere già dalle 4 del mattino, per poi interrompersi brevemente durante la mattina, e riprendere nel pomeriggio.

A Frosinone la temperatura minima sarà più bassa, ma non scenderà oltre i cinque gradi. La massima, invece, non supererà i quindici gradi. I venti soffieranno moderati, mentre la mattina il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con le piogge che cominceranno a cadere dalle 16 e continueranno per tutto il pomeriggio.

Temperature leggermente più alte a Latina, dove il termometro oscillerà tra otto e sedici gradi. Fino alle 10 del mattino il cielo sarà solo parzialmente nuvoloso, ma dalle 13 si annuvolerà totalmente e cominceranno a cadere le piogge. I venti soffieranno moderati.

Le temperature minime saranno molto basse a Rieti, dove il termometro arriverà a toccare due gradi. La massima non salirà oltre i tredici gradi, mentre le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 19 e proseguiranno per tutta la serata.

Anche a Viterbo, la temperatura minima arriverà fino a due gradi, mentre la massima si fermerà a dodici gradi. I venti soffieranno moderati, mentre il cielo sarà nuvoloso, come nelle altre zone del Lazio.