Previsioni meteo Roma e Lazio 28 agosto: dopo i temporali, torna il caldo estremo Dopo i temporali che nella giornata di ieri si sono abbattuti sul Lazio, oggi torna il sereno. Sono previste temperature da bollino rosso soprattutto a Roma e Latina.

A cura di Redazione Meteo

Torna il caldo in tutto il Lazio. A parte qualche sporadica goccia di pioggia a Rieti e Viterbo verso le 20 di sera, in tutto il Lazio oggi torna il sereno, con temperature molto alte che, in alcune zone, arriveranno anche al di sopra dei trentacinque gradi. A Roma e Latina il ministero della Salute ha diramato il bollino rosso, con massime che arriveranno ben sopra la media, forte afa, umidità e scarsa ventilazione. Questo nonostante i temporali che ieri hanno colpito la regione, e che hanno fatto abbassare in serata le temperature. Il termometro torna a salire e ad andare oltre i trentacinque gradi a causa dell'anticiclone africano, che non ha nessuna intenzione di mollare la sua presa.

A Roma la temperatura minima arriverà a ventidue gradi, mentre la massima arriverà sopra i trentacinque grado. Prevista una forte afa, con il picco di calore tra le 14 e le 17. Stessa cosa anche nelle altre province. Come detto anche Latina oggi è da bollino rosso, con massime che andranno anche qui sopra i trentacinque gradi. A Rieti sono previste leggere piogge verso le 20, mentre per quanto riguarda le temperature saranno comprese tra venti e trentatré gradi. A Frosinone il termometro oscillerà tra ventuno e trentaquattro gradi, mentre a Viterbo tra venti e trentatré gradi. Un clima molto simile a quello di Rieti, comprese le piogge previste per le 20 della sera.

Le temperature continueranno ad aumentare nei prossimi giorni per effetto dell'anticiclone africano, che continua a stazionare sul nostro Paese. A partire da giovedì soprattutto, mentre a partire dalla prossima settimana dovrebbero abbassarsi nuovamente i termometri.