Previsioni meteo Roma e Lazio 27 gennaio: temperature sotto lo zero, pioggia in serata A Roma e nelle altre province del Lazio le temperature saranno molto rigide, con termometri sotto lo zero e piogge soprattutto in serata.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, ci sarà un forte calo delle temperature, che a Roma arriveranno addirittura a toccare lo zero. In alcune zone ci saranno piogge a partire dal tardo pomeriggio/sera, ma si tratta di precipitazioni in alcuni casi anche abbondanti. Queste ci saranno soprattutto a Roma, dove saranno più lievi, e a Frosinone, dove in serata scenderanno un po' più forti. Le condizioni meteo rimarranno simili anche nel resto della settimana, con temperature basse che rasentano lo zero, e cieli parzialmente nuvolosi.

Venerdì 27 gennaio a Roma il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Le temperature minime arriveranno allo zero, mentre la massima non salirà oltre gli undici gradi. La mattina ci sarà bel tempo, mentre nuvole e leggere piogge ci saranno la sera. I venti soffieranno la mattina moderati e la sera deboli.

La giornata di oggi, a Frosinone, sarà dominata dal maltempo. La minima si attesterà sui cinque gradi, mentre la massima sugli undici gradi. La mattina il cielo sarà poco nuvoloso, il pomeriggio e la sera scenderanno le piogge. I venti soffieranno la mattina deboli e il pomeriggio moderati.

Anche a Latina la temperatura minima sarà sui cinque gradi, mentre la massima non salirà oltre i dodici gradi. I venti soffieranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio. La sera scenderanno le piogge, anche abbondanti.

Farà più freddo a Rieti, dove la temperatura scenderà sotto lo zero, arrivando a meno un grado. La massima, invece, non andrà oltre i sette gradi. Qui non sono previste piogge la sera, ma solo cielo nuvoloso.

Anche a Viterbo il termometro scenderà sotto lo zero, arrivando a meno un grado, mentre la massima non salirà oltre i cinque gradi. Il cielo sarà nuvoloso quasi tutto il giorno, mentre i venti soffieranno moderati.