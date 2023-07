Previsioni meteo Roma e Lazio 26 luglio: sole e caldo, temperature fino a 31 gradi Tempo bello e temperature fino a massime di 31 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 26 luglio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 26 luglio, registrano sole e caldo, con temperature fino a massime di 31 gradi. Il tempo in città sarà bello, ad attenderci un'altra giornata da bollino rosso, con aria rovente durante il giorno e una notte tropicale, durante la quale, come per quelle trascorse, avremo difficoltà ad addormentarci. Ancora in atto l'influenza dell'anticiclone africano di matrice sub-sahariana che sta imperversando da settimane sul Bacino del Mediterraneo, con afa e umidità. La settimana si manterrà stabile, la speranza è che a partire da giovedì i valori registrino un primo leggero calo e che tornino sulla media stagionale. Per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sabato 29 e domenica 30 luglio, l'ultimo del mese, il tempo si manterrà bello su Roma e sul Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 26 luglio

Oggi, mercoledì 26 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo, con temperature che saranno comprese tra minime di 22 e massime di 31 gradi. Nel dettaglio sulla Capitale si attende cielo poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo stabile e caldo anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, l'unica eccezione è Rieti in cui potrebbero cadere deboli precipitazioni. Sul fronte delle temperature avremo tra i 20 e i 30 gradi a Frosinone, tra i 23 e i 30 gradi a Latina, tra i 19 e i 29 gradi a Rieti, tra i 20 e i 29 gradi a Viterbo.