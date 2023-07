Previsioni meteo Roma e Lazio 25 luglio: debole pioggia e temperature fino a 36 gradi Possibili deboli piogge e temperature massime fino a 36 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 25 luglio.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 25 luglio, registrano possibili deboli piogge su tutto il territorio della regione, con temperature che resteranno alte, fino a massime di 36 gradi. La nuova settimana, l'ultima di luglio, si preannuncia ancora all'insegna del caldo intenso per l'influenza dell'anticiclone africano di matrice sub-sahariana, che sta imperversando ormai da settimane sul Bacino del Mediterraneo, senza lasciarci tirare un sospiro di sollievo. Le giornate sono roventi, le notti tropicali e si fa fatica ad addormentarsi. Temperature che questa estate ci stanno veramente mettendo in difficoltà. Anche il prossimo fine settimana la colonnina di mercurio si manterrà alta e il tempo bello senza particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 25 luglio

Oggi, martedì 25 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano possibile debole pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale potrebbero registrarsi precipitazioni, con annuvolamenti e cielo coperto nell'arco della giornata. Di notte si registra cielo coperto con precipitazioni assenti, pioggia alternata a schiarite al mattino con precipitazione a carattere debole, sole e caldo nel pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 25 e massime di 36 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

La pioggia potrà cadere anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, anche se si dovrebbe trattare di precipitazioni a carattere debole e che dovrebbero smettere in breve tempo. Quindi per martedì 25 luglio su tutto il territorio della regione ci attendiamo cielo poco nuvoloso o nubi sparse. Sul fronte delle temperature avremo minime di 23 e massime di 35 gradi a Frosinone, tra 26 e 34 gradi a Latina, tra 22 e 34 gradi a Rieti, tra 23 e 34 gradi a Viterbo. Il vento soffierà da debole a moderato.