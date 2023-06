Previsioni meteo Roma e Lazio 25 giugno: cielo nuvoloso ma massime oltre i trenta gradi Sole e caldo in tutto il Lazio, anche se il cielo nuvoloso e i venti moderati aiuteranno ad avere un po’ di sollievo dall’afa, il cui picco è previsto tra le 14 e le 17.

A cura di Redazione Meteo

Ancora sole e caldo afoso su Roma e tutto il resto del Lazio. Dopo i brevi temporali che si sono avuti nella giornata di ieri, tornano le alte temperature sulla regione, con i termometri che superano i trenta gradi in tutte le zone. In alcune zone ci sarà il cielo nuvoloso in alcune ore della giornata: questo accadrà nelle province di Roma, Latina e Frosinone, mentre a Rieti e Viterbo le temperature saranno leggermente più basse (arrivando con le massime a ventotto gradi) ma il cielo sarà sereno per tutta la giornata.

A Roma la temperatura minima sarà di diciannove gradi, mentre la massima arriverà a trentatré gradi. Il picco di caldo ci sarà tra le 14 e le 17, ora in cui il cielo comincerà ad annuvolarsi. Non sono previste piogge, mentre i venti dovrebbero dare un po' di sollievo dato che soffieranno a intensità moderata quasi tutta la giornata.

A Frosinone le temperature saranno comprese tra diciotto e trenta gradi. I venti saranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio, mentre le nuvole cominceranno a comparire già a partire dalle 14.

Non sarà diversa la situazione a Latina, dove le previsioni meteo per ora danno sole e cielo leggermente nuvoloso nel pomeriggio, con temperature alte e comprese tra ventuno e trenta gradi. L'ora più calda della giornata sarà dopo pranzo, verso le 14.

A Rieti invece, le temperature saranno più basse e scenderanno sotto i trenta gradi. Qui la massima non supererà i ventotto gradi. I venti soffieranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio, mentre il cielo sarà sereno.

Anche a Viterbo la minima si attesta sui sedici gradi e la massima a ventotto. I venti soffieranno moderati tutta la giornata e il cielo sarà sereno.