Previsioni meteo Roma e Lazio 24 luglio: caldo torrido e afa, temperature a 36 gradi Sole e caldo oggi a Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone. Le temperature arriveranno a trentasei gradi, ma le percepite saranno più alte.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio (La Presse)

Dopo il caldo da record della giornata di ieri, con il termometro arrivato fino a quasi a quaranta gradi, continua il caldo torrido nel Lazio. La giornata di oggi, domenica 24 luglio, sarà caratterizzata da temperature alte in tutta la regione, con massime che arriveranno anche a trentasei gradi. Quelli percepiti però, saranno di più.

A Roma il termometro raggiungerà i trentasei gradi, mentre a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina si attesterà sui trentacinque. Il cielo sarà terso per tutta la giornata, non ci saranno nuvole, e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Ovviamente non sono previste precipitazioni: in questi giorni di siccità le piogge – a parte qualche raro e sporadico momento – non stanno cadendo.

"L’esposizione alle ondate di calore e la scarsa idratazione possono provocare gravi danni alla salute soprattutto ad anziani e bambini – ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, commentando le ondate di calore che si stanno verificando sempre più di frequente – Va evitata l’esposizione nelle ore più calde. È assolutamente sconsigliato rimanere all’aperto nelle ore più calde occorre bere molta acqua, soprattutto per gli anziani".

Generalmente il picco di caldo avviene alle ore 14. La situazione meteo non cambierà nei prossimi giorni, anzi: le temperature continueranno ad aumentare avvicinandosi sempre di più di frequente ai quaranta gradi, con le ondate di calore che continueranno fino alla fine di agosto. È improbabile, inoltre, che le temperature possano arrivare a scendere sotto i trentacinque gradi, almeno fino all'inizio di settembre.