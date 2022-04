Previsioni meteo Roma e Lazio 24 aprile: pioggia di notte poi sole e 18 gradi Tempoi bello e soleggiato e temperature fino a 18 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 24 aprile.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 24 aprile, registrano sole. Torna il bel tempo dopo una breve parentesi di pioggia e temporali, che hanno fatto abbassare le temperature. Nei giorni scorsi infatti la colonnina di mercurio è salita fino a duperare i 20 gradi nelle ore centrali della gionata per poi subire un brusco stop. Dal fine settimana, l'ultimo del mese di aprile, comincia a risalire. Cosa aspettarci dalla prossima settimana? Ancora sole, con valori che raggiungeranno e supereranno lievemente i 20 gradi e nessuna perturbazione sul Lazio all'orizzonte. Almeno per i prossimi sette giorni. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano che maggio potrebbe rivelarsi un mese ‘anormale', come emerge dalle proiezioni stagionali del centro meteo europeo (ECMWF). Le temperature potrebbero attestarsi di due gradi al di sopra della media stagionale e potrebbero verificarsi le prime ondate di calore estivo a causa dell'avanzare dell'anticiclone africano. Tuttavia al bel tempo si susseguiranno temporali e grandine.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 24 aprile

Oggi, domenica 24 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo stabile e soleggiato. Sulla Capitale cadrà la pioggia durante la notte tra sabato e domenica, mentre il tempo sarà bello per l'intero arco della gironata. Le precipitazioni dal mattino fino a sera saranno assenti, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 14 e massime di 18 gradi centigradi. Tempo stabile e soleggiato anche sul resto del territorio della regione. I valori saranno compresi tra i 9 e i 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 25 aprile

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, lunedì 25 aprile registrano cielo sereno e poco nuvoloso. Sulla Capitale le precipitazioni saranno assenti e le temperature comprese tra minime di 11 e massime di 18 gradi, mentre il vento soffierà moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia della regione, dove il tempo si manterrà bello, senza particolari variazioni.