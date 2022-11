Previsioni meteo Roma e Lazio 23 novembre: basta maltempo, torna il sole Dopo l’ondata di maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuta sulla regione, torna il sereno. Le temperature saranno molto rigide: il punto più basso sarà a Rieti, con tre gradi.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'ondata di maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuta su tutto il Lazio, sulla regione torna il sereno. A Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, le temperature saranno rigide, ma il sole splenderà per tutta la giornata. Non ci sarà segno delle piogge e dei temporali che nelle ultime ore hanno creato danni e disagi: il cielo sarà senza nuvole, con il sole alto per tutta la giornata.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra otto e quattordici gradi. Tutto si prepara per l'arrivo dell'inverno, con le sue temperature rigide e che continueranno a calare anche nei prossimi giorni, con piogge attese nel fine settimana. I venti, a differenza della giornata di ieri, soffieranno tra deboli e moderati (nulla a che vedere con le raffiche che si sono avute martedì).

Temperature tra sei e quattordici gradi a Frosinone. Anche qui ci sarà il sole – senza piogge – per tutta la giornata. I venti saranno moderati per tutta la giornata.

A Latina le temperature saranno leggermente più alte. Il termometro oscillerà tra otto e quindici gradi, con i venti che soffieranno forti nelle prime ore del mattino ma poi si calmeranno, arrivando a essere moderati per il resto della giornata. Anche qui è previsto sole e non ci saranno piogge né temporali.

Temperature molto più rigide a Rieti, dove la temperatura minima scenderà fino a tre gradi, mentre la massima non salirà oltre i dieci gradi. Le piogge continueranno a cadere fino alle quattro del mattino, per poi lasciare spazio al bel tempo.

Freddo anche a Viterbo, con il termometro che oscillerà tra tre e undici gradi. Il cielo sarà sereno durante il giorno, ma coperto nelle ore serali.