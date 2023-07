Previsioni meteo Roma e Lazio 22 luglio: sole e caldo, temperature fino a 34 gradi Sole e caldo e temperature fino a 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 22 luglio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 22 luglio, registrano sole e caldo e temperature fino a massime di 34 gradi. Tempo ancora bello e caldo intenso nel territorio della regione per il penultimo fine settimana di luglio. Per quanto riguarda ciò che dobbiamo aspettarci dalle prossime settimane gli esperti de Il Meteo.it ci anticipano che ci troveremo davanti ad un'ambivalenza: da una parte valori al di sopra di almeno tre gradi alla media stagionale, con l'influenza dell'anticiclone africano proveniente dal deserto del Sahara, che continua ad imperversare sul Bacino del Mediterraneo, con ondate di calore ancora forti e persistenti.

L'umidità ci porterà come già sta accadendo a vivere un disagio fisico, tra giornate roventi e notti tropicali durante le quali faticheremo a dormire. Dall'altra potremmo assistere ad improvvisi temporali estivi, seguiti da forte vento e grandinate, come ora sta accadendo nel Nord Italia. Fenomeni ‘estremi' ai quali ci troveremo a far fronte.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 22 luglio

Oggi, sabato 22 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, coperto al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 24 e massime di 34 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello e caldo anche nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, questo annunciano le previsioni del meteo per oggi. Per quanto riguarda le temperature che si registreranno su Frosinone oscilleranno tra minime di 23 e massime di 33 gradi, su Latina tra minime di 25 e massime di 33 gradi, su Rieti tra minime di 21 e massime di 33 gradi, su Viterbo tra minime di 22 e massime di 34 gradi.