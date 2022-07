Previsioni meteo Roma e Lazio 22 luglio: picco del caldo, temperature sfiorano i 40 gradi Temperature fino a massime di 37 gradi, sole e caldo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 22 luglio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 22 luglio registrano sole e caldo e temperature massime fino a 22 gradi. L'anticiclone Apocalisse4800 vedrà il suo apice proprio nel weekend ormai alle porte, con picchi che sfioreranno i 40 gradi. Farà caldissimo non solo di giorno, ma anche di notte e dormiremo con difficoltà. Ma stando a ciò che annunciano gli esperti de Il Meteo.it intorno al 26 e 27 luglio il quadro meterologico cambierà nuovamente: a fine mese infatti dovrebbero arrivare forti temporali, raffiche di vento intense e possibili grandinate, che metteranno in pausa l'estate. Per quanto riguarda il mese di agosto ci sono dei dubbi, gli esperti temono, ma è ancora presto per poterlo dire con certezza, che sarà particolarmente burrascoso.

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 22 luglio

Oggi, venerdì 22 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo e temperature comprese tra minime di 22 e massime di 37 gradi. Nella Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con sole e caldo. I valori si attesteranno sui 36 gradi a Rieti e Viterbo, 35 su Frosinone e 33 su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 e domenica 24 luglio

Nel weekend le temperature resteranno molto alte, fiorando i 40 gradi. Sabato 23 luglio le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e caldo dal mattino fino a sera. Sulla Capitale i valori oscilleranno tra minime di 20 e massime di 37 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto del Lazio i termometri arriveranno fino a 35 gradi a Frosinone, Rieti e Viterbo, a 34 a Latina. Domenica 24 luglio le previsioni del meteo a Roma registrano ancora sole e caldo, sempre con valori compresi tra i 20 e i 37 gradi. A Viterbo e Frosinone le massime arriveranno a 35 gradi, mentre a Latina e Rieti a 34.