Previsioni meteo Roma e Lazio 22 giugno: sole e caldo, temperature fino a 36 gradi Poche nuovole e sole, temperature massime fino a 36 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 22 giugno. Tempo bello anche nel weekend.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 22 giugno, registrano tempo bello e temperature massime fino a 36 gradi. L'Italia come spiegano gli esperti de IlMeteo.it è nel pieno di un'intensa ondata di caldo africano, la prima della stagione, con punte che sfiorano i 40 gradi. E siamo solo all'inizio dell'estate. Oggi è la giornata più calda della settimana, per questo si raccomanda di prestare la massima attenzione a non uscire nelle ore più calde e a bere tanta acqua. Il caldo intenso ci metterà in seria difficoltà. Nel fine settimana le cose potrebbero cambiare grazie ad una possibile flessione dell'anticiclone che permetterà l'entrata di aria più fresca e instabile. Non è escluso che giugno passa terminare con il maltempo, con il ritorno di pioggia e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 22 giugno

Oggi, giovedì 22 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con sole o cielo poco nuvoloso nell'arco della giornata e temperature che oscilleranno tra minime di 18 e massime di 36 gradi. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte, velato da poche nubi al mattino e nel pomeriggio e di nuovo sereno di sera. Il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel resto del Lazio oggi le previsioni del meteo registrano tempo bello e stabile su tutta la regione. Farà caldo e i valori massime su tutti i capoluoghi di provincia potranno raggiungere punte di quasi 40 gradi nelle ore centrali della giornata. A Frosinone si attendono sole e caldo con valori tra 19 e 36 gradi, a Latina sole e cielo poco nuvoloso con temperature tra 20 e 33 gradi, a Rieti cielo poco nuvoloso con valori tra 17 e 34 gradi, a Viterbo cielo poco nuvoloso con temperature tra i 16 e i 35 gradi.