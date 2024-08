video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 22 agosto: rischio temporali nella capitale Rischio di piogge a Roma nelle prime ore del pomeriggio, e a Viterbo. Sole nel resto del Lazio, dove sono previsti cieli sereni e privi di nuvole.

A cura di Natascia Grbic

Oggi, giovedì 22 agosto, nel Lazio sono previste temperature alte ma sempre al di sotto dei trentacinque gradi. Questo per effetto del vortice ciclonico che negli ultimi giorni ha investito il nostro Paese: una situazione che non durerà moltissimo, dato che sta tornando l'anticiclone africano, e con esso le temperature vicine ai quaranta gradi.

Nella giornata di oggi a Roma sono previste temperature comprese tra ventidue e trentatré gradi. Rischio di temporali verso le 14, con precipitazioni consistenti, che poi dovrebbero interrompersi per lasciare spazio al sereno. Cielo invece leggermente nuvoloso e temperature tra ventuno e trentadue gradi a Frosinone, dove – a differenza della capitale – non sono previste piogge. Clima più caldo a Rieti, dove le massime arriveranno anche a trentaquattro gradi nelle ore tra le 14 e le 17, mentre a Latina non si supereranno i trentuno gradi. Cielo nuvoloso nel primo pomeriggio a Viterbo, con piogge tra le 14 e le 17, mentre il resto del giorno il cielo sarà sereno e privo di nuvole. Le temperature oscilleranno tra diciotto e trentuno gradi.

La situazione rimarrà più o meno invariata fino a venerdì, quando tornerà il grande caldo. Le temperature cominceranno ad alzarsi, raggiungendo livelli paragonabili a quelli delle scorse settimane, con i termometri che hanno sfiorato più di una volta i quaranta gradi. L'anticiclone africano sta per tornare sul nostro Paese, e non si sa fino a quando continueremo a sentire i suoi effetti. Non è escluso però che, a partire dalla prossima settimana, il meteo subisca un peggioramento, con cali delle temperature e piogge.