Previsioni meteo Roma e Lazio 21 settembre: sole e temperature massime di 26 gradi Tempo bello, con sole e massime a 26 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 21 settembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 21 settembre, registrano cielo sereno e sole e temperature messime fino a 26 gradi. Settimana ancora stabile, con annuvolamenti nei prossimi giorni che si alterneranno ad ampie schiarite. Il fine settimana sarà bello, coperto nella giornata di sabato, ma generalmente durante la settimana non dovrebbe piovere. Venerdì 23 settembre entra ufficialmente l'autunno 2022. Ciò che preoccupa gli esperti dal punto di vista meterologico, come si legge sul Meteo.it, è piuttosto la prossima settimana, quando si registreranno peggioramenti, già dalla giornata di lunedì. È in arrivo infatti una nuova fase di maltempo, che porterà aria fresca, piogge moderate e abbondanti e temporali. Ciò sarà causato dagli scambi di calore tra Nord e Sud Europa, che potranno provocare un ciclone.

Le previsioni del meteo a Roma e per oggi, mercoledì 21 settembre

Oggi, mercoledì 21 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno durante la notte e al mattino, con nubi sparse nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 26 gradi. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata. Situazione analoga nel resto del territorio della regione, con cielo sereno su Viterbo, poco nuvoloso su Rieti, con pioggia alternata a schiarite su Latina e Frosinone. Le massime non siupereranno i 24 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 settembre

Sabato 24 settembre su Roma ci saranno nubi sparse di notte, cielo coperto al mattino, con nubi sparse nel pomeriggio e di nuovo coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 25 gradi. Nubi sparse sul Lazio e valori in calo. Domenica 25 settembre ancora nubi sparse su Roma ma niente pioggia, temperature tra i 15 e i 26 gradi. Nubi sparse sul Lazio, pioggia alternata a schiarite su Viterbo.