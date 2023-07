Previsioni meteo Roma e Lazio 21 luglio: sole e caldo, temperature fino a 35 gradi Sole e caldo e temperature fino a massime di 35 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 21 luglio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 21 luglio, registrano sole e caldo, con temperature massime fino a 35 gradi. Tempo ancora bello, con valori decisamente al di sopra della media stagionale, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 40 gradi e che continua a mantenersi al di sopra dei 30, specialmente in città. La Capitale soprattutto nelle ore centrali della giornata è diventata un vero e proprio forno, camminando per la strada nel pomeriggio si riesce a percepire il calore intenso salire dall'asfalto. Dunque ancora temperature elevate nel fine settimana, il penultimo di luglio.

Gli esperti de Il Meteo.it anticipano che l'ultima settimana di luglio qualcosa potrebbe cambiare dal punto di vista meteorologico. L'Italia infatti si troverà a metà tra l'anticiclone africano Cerbero, con temperature fino a punte di 37-40 gradi e un'ondata di maltempo, con precipitazioni a carattere temporalesco ed aria fresca e instabile di origine polare. Ciò che ci si aspetta è il possibile verificarsi di temporali estivi o grandinate.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 21 luglio

Oggi, venerdì 21 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole. Nel dettaglio sulla Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 22 e massime di 35 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Caldo intenso e temperature folli anche nel resto del Lazio, dove le previsioni del meteo annunciano che il weekend sarà rovente. Nel dettaglio ecco i valori che si registreranno oggi: a Frosinone tra i 20 e i 35 gradi, a Latina tra i 20 e i 34 gradi, a Rieti tra i 20 e i 33 gradi, a Viterbo tra i 20 e i 33 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato.