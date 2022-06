Previsioni meteo Roma e Lazio 21 giugno: temperature alte con l’arrivo dell’anticiclone africano Con l’anticiclone africano si apre una giornata all’insegna del caldo e dell’afa a Roma e nelle altre province del Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata molto calda quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. L'anticiclone africano ci farà compagnia per tutta la settimana, con temperature che arriveranno anche a trentasei gradi nelle ore più calde. A Roma in particolare il termometro raggiungerà il picco a trentatré gradi, mentre la minima non scenderà sotto i diciassette gradi. Non sono previste precipitazioni, il cielo sarà parzialmente nuvoloso tra le 14 e le 20 di sera, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, "sulla città di Roma l'anticiclone sub-tropicale garantisce condizioni di tempo stabile per tutta la settimana, con prevalenza di sole salvo il transito velature anche estese e talora compatte. Picco di caldo e afa nel periodo tra 21 e 24 giugno, con valori massimi compresi tra 33°C e 35°C (punte di 36°C sull'hinterland est)".

Temperature alte nel Lazio: attenzione all'umidità

Anche a Frosinone le temperature saranno molto alte e comprese tra quindici e trentadue gradi. Nuvole in cielo sono previste nel pomeriggio. A Latina termometro tra diciotto e trenta gradi, mentre a Rieti la minima arriva a quattordici gradi e la massima a trentuno. Chiude la fila Viterbo, con trentadue gradi di massima e quindici di minima. Il problema nel Lazio sarà la forte umidità che si avrà il pomeriggio e la notte, che potrebbe causare malesseri fisici alle persone. Si consiglia, come al solito, si non uscire nelle ore più calde della giornata, in genere quindi tra le 14 e le 17 del pomeriggio. Soprattutto anziani e bambini devono essere protetti dal caldo in queste ore.