Previsioni meteo Roma e Lazio 21 giugno: arriva l’ondata di calore, temperature a 36 gradi Sole e caldo, con temperature molto alte che arriveranno a trentasei gradi, in tutto il Lazio. L’ondata di calore, la prima dell’anno, sta per investire la regione.

La giornata di oggi, mercoledì 21 giugno, sarà molto calda, con temperature che supereranno abbondantemente i trenta gradi in tutto il Lazio. I termometri hanno cominciato ad alzarsi, tanto che per domani è prevista un'ondata di calore da bollino arancione a Roma, Latina e Rieti, con temperature che nelle ore di picco arriveranno molto vicine ai quaranta gradi. Anche la giornata di oggi, sebbene non calda come quella che si avrà domani, sarà particolarmente afosa.

A Roma la temperatura massima arriverà a toccare i trentasei gradi, mentre la minima non scenderà oltre i diciotto. Il picco di caldo è previsto tra le 11 e le 17, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso solo la mattina. I venti soffieranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.

Anche a Frosinone le temperature saranno molto alte e comprese tra una minima di diciassette gradi e una massima di trentacinque gradi. I venti soffieranno deboli e il cielo sarà privo di nuvole per tutto il giorno.

Temperature più basse, ma sempre molto calde, a Latina, dove la massima non andrà oltre i trentuno gradi. I venti soffieranno moderati per quasi tutta la giornata.

Massime a trentacinque gradi nella provincia di Rieti, che domani sarà investita dall'ondata di calore da bollino arancione. I venti saranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio, mentre alcuni annuvolamenti si registreranno in serata.

Cielo nuvoloso nel pomeriggio e temperature molto alte a Viterbo, dove la massima arriverà fino a trentaquattro gradi, mentre la minima non scenderà sotto i sedici gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati.