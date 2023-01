Previsioni meteo Roma e Lazio 21 gennaio: freddo, temperature minime vicine allo zero Cielo coperto con possibili deboli piogge e temperature minime vicine allo zero sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 21 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 21 gennaio, registrano cielo coperto, con possibili deboli piogge. La costante del weekend sarà il freddo, che è arrivato con una sciabolata artica sull'Italia e sulle regioni centrali, dopo settimane di valori al di sopra della media stagionale. La neve sta cadendo su alcune aree del Lazio e in provincia di Roma, specialmente nella zona dei Castellli Romani e nel Viterbese. Tuttavia sulla Capitale almeno per ora come spiegano gli esperti non cadranno fiocchi bianchi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 21 gennaio

Oggi, sabato 21 gennaio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile. Sulla Capitale nel dettaglio può cadere debole pioggia durante la notte, poi il cielo sarà coperto per l'intero arco della giornata. Le temperature in città decisamente più basse rispetto alla scorsa settimana, oscilleranno tra minime di 2 e massime di 6 gradi nelle ore centrali della giornata, con vento che soffierà da forte a moderato. Sul resto del Lazio il cielo sarà coperto, con neve debole su Rieti e Viterbo, dove i valori saranno pari o prossimi allo zero. Le temperature oscilleranno tra i 3 e i 6 gradi a Viterbo, tra i 4 e i 7 gradi a Latina, tra lo zero e i 2 gradi a Rieti, tra 1 e 3 gradi a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 22 gennaio

Domenica 22 gennaio il rischio neve pare essere almeno temporaneamente superato, anche se le temperature restano prossime allo zero. Su Roma il cielo sarà coperto di notte e al mattino con precipitazioni assenti, poco nuvoloso di pomeriggio e con pioggia alternata a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di zero e massime di 9 gradi. Le minime si abbassano e le massime si alzano rispetto a sabato. Sul resto del Lazio pioggia su Frosinone (0-6 gradi) e Latina (2-9 gradi), nubi sparse con isolate piogge su Rieti (0-9 gradi) e su Viterbo (1-6 gradi).