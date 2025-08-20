Previsioni meteo Roma e Lazio 20 agosto: calano le temperature poi torna il maltempo

Tempo stabile con cielo nuvoloso e temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 20 agosto. I valori sono vicini alla media stagionale. Domani torna il maltempo, con pioggia e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 20 agosto, registrano tempo ancora stabile, ma un primo calo delle temperature. A spiegarlo a Fanpage.it nei giorni scorsi è stato il metereologo Flavio Galbiati di Meteo Expert, che in un'intervista ha illustrato cosa aspettarci per la seconda parte di agosto. La Capitale e il Lazio a partire da oggi sono interessate da un primo calo dei valori, che si abbasseranno ulteriormente nel fine settimana, mentre giovedì arriverà una nuova perturbazione.

Le massime non supereranno i 30 gradi almeno fino al 29 agosto e "riprendermo a respirare" grazie ad una battuta d'arresto del caldo intenso. Le temperature infatti si attesteranno nella media stagionale. Ma l'estate non è finita, tra fine agosto e inizio settembre dovrebbe esserci ancora spazio per un nuovo aumento delle temperature, che resteranno nella media.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 20 agosto

A Roma mercoledì 20 agosto il tempo resta ancora stabile con qualche parziale annuvolamento, in preparazione per quella che sarà la giornata di domani, con una forte instabilità e una fase di maltempo, seppur passeggera. Sul fronte delle temperature si registrano 23 gradi di minima e 32 gradi di massima, mentre il vento soffia da debole a moderato.

Leggi anche Che tempo farà a Roma e nel Lazio nella seconda parte di agosto 2025: le previsioni meteo

Le previsioni del meteo nel Lazio

Oggi, mercoledì 20 agosto, nonostante la pressione sia in calo, la giornata è caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sui capoluoghi del Lazio è nuvoloso con qualche pioggia. Le temperature massime oscillano tra 29 e 33 gradi, di notte restano invariati.