Previsioni meteo Roma e Lazio 2 maggio: pioggia e temporali, massime a 17 gradi Pioggia e temperature fino a massime di 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 2 maggio. Il nuovo mese inizia all’insegna del maltempo.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 2 maggio, registrano pioggia e tempertaure massime fino a 17 gradi. Il nuovo mese inizia all'insegna dell'instabilità, che si manterrà tale almeno fino a mercoledì. Da giovedì in poi il tempo tornerà bello e i valori saranno in aumento, ma bisognerà ancora attendere. L'Italia per ora resta nella morsa del maltempo, a causa di un vortice ciclonico che porta pioggia e temporali. Un quadro meterologico che si manterrà tale almeno fino a mercoledì.

A partire da giovedì invece tornerà l'alta pressione, che la farà da padrona sull'Italia e sulle regioni centrali, regalandoci delle bellissime e calde giornate di sole. Sul fronte delle temperature infatti nella seconda parte della settimana registreremo degli aumenti fino a valori pari o superiori ai 20 gradi. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it infatti nei prossimi giorni la colonnina di mercurio si alzerà così velocemente da sembrare già giugno.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 2 maggio

Oggi le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Sulla Capitale cade la pioggia a debole intensità per l'interno arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 15 e massime di 17 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Maltempo anche sul resto del territorio del Lazio, queste le previsioni del meteo per oggi, martedì 2 maggio. Le precipitazioni saranno deboli tu tutto il territorio della regione, con temporali su Viterbo. I valori oscilleranno trra minime di 14 e massime di 16 gradi su Frosinone, tra 16 e 18 gradi su Latina, tra 12 e 15 gradi su Rieti, tra 12 e 16 gradi su Viterbo.