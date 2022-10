Previsioni meteo Roma e Lazio 19 ottobre: continua il caldo, temperature in rialzo a 27 gradi Continua a fare caldo in tutto il Lazio, con temperature massime che in tutta la regione si aggirano tra ventitré e ventisette gradi. Questo clima continuerà a esserci per tutta la settimana.

A cura di Redazione Meteo

Continuano a mantenersi alte le temperature a Roma e nelle altre province del Lazio. Secondo quanto previsto, il termometro si attesterà con le massime fino a ventisette gradi almeno fino a domenica. Continua quindi quest'ondata di caldo fino a fine ottobre, con cielo sereno e assenza di piogge.

In particolare a Roma le temperature saranno comprese tra una minima di quattordici gradi e una massima di ventisette gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, senza annuvolamenti, e non sono ovviamente previste piogge. Le precipitazioni non ci saranno nemmeno nei prossimi giorni, o almeno fino alla fine della settimana. Il clima rimarrà più o meno lo stesso, quindi caldo e assenza di nuvole. I venti soffieranno deboli.

Temperature un po' più basse a Frosinone, dove ci sarà sì bel tempo, ma con termometri che non arriveranno ai ventisei gradi di Roma. Qui la minima sarà di quattordici gradi, mentre la massima non supererà i ventiquattro gradi. Non ci saranno nuvole a oscurare il cielo, né piogge. I venti saranno deboli.

La situazione sarà simile a Latina, dove le minime saranno più alte rispetto alle altre province (sedici gradi), mentre la massima arriverà a venticinque gradi. I venti qui soffieranno tra deboli e moderati. Nei prossimi giorni le temperature rimarranno pressoché invariate.

Temperature comprese tra tredici e ventitré gradi a Rieti, dove il cielo però sarà sereno come nel resto della regione. I venti soffieranno deboli e il cielo sarà sereno.

Situazione simile a Viterbo, dove le temperature sono invece comprese sempre tra tredici e ventitré gradi. Anche qui non ci saranno piogge, mentre il cielo rimarrà sereno per tutto il giorno.