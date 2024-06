video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 19 giugno: caldo torrido, continua la stretta dell’anticiclone Sole e caldo oggi nel Lazio, dove la morsa dell’anticiclone africano non molla la presa. Le temperature saliranno ben oltre i trenta gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora caldo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Già nella giornata di ieri abbiamo visto come il termometro ha fatto un forte sbalzo in alto, salendo di circa cinque gradi in modo repentino. Le massime hanno portato a temperature di circa trentacinque gradi in tutta la regione nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17. La giornata che ci aspetta oggi, mercoledì 19 giugno, non sarà diversa. Il sole picchierà molto forte, le temperature raggiungeranno e supereranno in certe zone i trentacinque gradi, mentre il cielo sarà nuvoloso e i venti non soffieranno in modo da regalare un po' di tregua al caldo torrido di questi giorni.

A Roma le temperature saranno comprese tra diciotto e trentacinque gradi, con cielo poco nuvoloso a partire dal pomeriggio. Caldo torrido anche a Frosinone, dove sono attese le stesse temperature di Roma, mentre a Latina la massima arriverà fino a trentatré gradi. Qui sono le minime a essere più alte, con diciannove gradi in quelle che dovrebbero essere le ore più fresche. Temperatura tra diciotto e trentatré gradi a Rieti, mentre a Viterbo saranno tra diciassette e trentatré gradi.

La situazione rimarrà simile fino a venerdì, quando sono previsti quasi quaranta gradi nella regione. Le temperature dovrebbero scendere un po' nel fine settimana, scendendo sotto i trenta gradi e regalando un po' di tregua dalla calura estiva, che si sta avvicinando sempre di più. L'anticiclone continuerà a stazionare sul nostro paese ancora qualche giorno, portando con sé temperature alte e caldo. In altre zone d'Italia però, questo causerà un tempo più instabile e non sono escluse precipitazioni.