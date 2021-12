Previsioni meteo Roma e Lazio 19 dicembre: sole e freddo in tutta la regione Oggi, domenica 19 dicembre, a Roma e nel Lazio sarà una bella giornata, ma con temperature molto rigide e minime vicine allo zero.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una bella giornata quella che si apre oggi, domenica 19 dicembre, a Roma e nel Lazio. In tutta la regione il meteo presenterà condizioni gradevoli, con cielo sereno senza nuvole e assenza di precipitazioni. Il sole splenderà per tutto il giorno, e non ci saranno nuvole a coprire il cielo. Ma se la giornata si presenta gradevole, senza piogge e con il sole splendente per tutta la giornata, le temperature saranno invece molto rigide: in province come Rieti e Viterbo si avvicineranno anche allo zero, mentre le massime andranno difficilmente sopra i dieci gradi. A Roma la temperatura massima sarà di 10 gradi, mentre Latina, quella più calda, raggiungerà una massima di 13. Zero i gradi di minima a Rieti, mentre a Viterbo la minima arriverà a un grado.

Meteo Roma e Lazio: arrivano le piogge

Se questi giorni sono stati sereni e all'insegna del bel tempo, le cose cambieranno nel corso della settimana che viene. Il meteo che si apre nella settimana che porta al weekend di Natale, sarà all'insegna del maltempo, delle piogge e dei temporali. C'è il rischio che si creino nel Lazio disagi e allagamenti, con venti forti che aumentano il rischio della caduta di alberi in mezzo alle strade, cosa che purtroppo accade spesso quando il Lazio viene colpito dal maltempo. Secondo le previsioni meteo, le piogge dovrebbero cominciare a cadere a partire da mercoledì e continueranno per tutta la settimana, fino a domenica.