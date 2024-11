video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 18 novembre: termometri fino a 20 gradi, poi addio al caldo Temperature fino a venti gradi oggi in tutto il Lazio, con cielo sereno e caldo anomalo data la stagione autunnale. Ma già da metà settimana arriverà sull’Italia un vortice di aria fredda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

In questo novembre anomalo, con temperature molto al di sopra della media, oggi inauguriamo un lunedì anch'esso fatto di massime davvero troppo alte per il periodo in cui ci troviamo. In tutto il Lazio i termometri arriveranno fino a venti gradi, con minime che di media si attesteranno invece sui dieci: temperature che, a dispetto del periodo autunnale in cui siamo, sono molto miti e piuttosto alte. Soprattutto a fronte delle temperature che si sono avute nel fine settimana, che in alcuni casi (come a Rieti ad esempio) hanno avuto uno sbalzo anche di dieci gradi.

Oggi e domani sono le giornate con le temperature più alte, ma già dai prossimi giorni l'Italia dovrebbe essere investita da un vortice di aria fredda che porterà i termometri a crollare e in molti casi ad avvicinarsi allo zero.

Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ci aspetta nella giornata di oggi. A Roma la giornata sarà piena di sole, con minime a dieci gradi e massime a venti gradi. Situazione simile a Frosinone, dove le temperature oscilleranno tra undici e diciotto gradi, mentre il cielo sarà abbastanza nuvoloso per quasi tutta la giornata. A Latina minime a dodici e massime a venti gradi, mentre a Rieti e Viterbo – le due province con il clima più rigido – le temperature saranno tra otto e diciassette gradi. In generale, quindi, la giornata sarà piacevole in tutto il Lazio, con temperature molto miti e cieli sereni, anche se nuvolosi a tratti.

Le cose cambieranno a partire da metà settimana con l'arrivo di un vortice di aria fredda su tutta l'Italia, che porterà con sé un serio crollo delle temperature, che si avvicineranno allo zero. In alcune zone, inoltre, sono previste piogge e temporali.