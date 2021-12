Previsioni meteo Roma e Lazio 18 e 19 dicembre: freddo, temperature sotto zero Cielo sereno e sole, con temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 18 e domenica 19 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 18 e domenica 19 dicembre registrano cielo sereno e sole, con temperature comprese tra minime di 5 e massime di 12 gradi centigradi. Una settimana quella che sta per concludersi all'insegna del bel tempo e dai valori miti. La novità che ci attende nel weekend è sul fronte delle temperature, che subiranno un calo con il crollo della colonnina di mercurio, che vedrà minime attestarsi sullo zero o di qualche grado al di sotto. Ciò a causa di un'ondata d'aria gelida proveniente dalla Russia, che arriverà anche sul Bacino del Mediterraneo e sulle regioni centrali dell'Italia. Nel corso della prossima settimana, che sarà quella di Natale, gli esperti de Il Meteo.it prevedono il ritorno del maltempo, con annuvolamenti e piogge. Ma per avere dettagli più precisi bisognerà attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 18 dicembre

Oggi, sabato 18 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo resterà sereno dalla notte fino a sera, in un fine settimana che si preannuncia all'insegna della stabilità. Le precipitazioni saranno infatti assenti e il vento soffierà moderato. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 5 e massime di 12 gradi centigradi. Stesso dicorso vale per il resto del Lazio, dove il cielo sarà sereno su tutti i capoluoghi di provincia. Le città più fredde saranno Rieti (-1) e Viterbo (0).

Le previsioni del meteo a Roma pe domani, domenica 19 dicembre

Domenica 19 dicembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora tempo bello e temperature in calo. Sulla Capitale il cielo sarà sereno e brillerà il sole per l'intero arco della giornata. I valori oscilleranno tra minime di 2 massime di 11 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto del Lazio. Le temperature subiranno un calo: le città più fredde del Lazio domenica saranno Rieti e Frosinone, nella prima le minime arriveranno a -3 gradi centigradi, nella seconda a -2. Temperature sotto zero anche a Viterbo.