Previsioni meteo Roma e Lazio 17 novembre: ondata di maltempo, piogge e temporali durante la notte Ondata di maltempo su tutta la regione, con piogge e temporali che cominceranno a cadere dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, giovedì 17 novembre, è una giornata caratterizzata da deboli piogge, cielo nuvoloso e venti che soffieranno moderati per tutta la giornata. La situazione sarà simile più o meno in tutta la regione: a Roma, Frosinone, Rieti e Latina ci saranno piogge sparse per tutta la giornata. L'unica provincia dove il cielo sarà sereno e non sono previste piogge è Viterbo. In ogni caso, nei prossimi giorni sono previsti piogge e temporali un po' su tutto il Lazio.

Nello specifico a Roma la giornata sarà caratterizzata da deboli rovesci di piogge e temperature che saranno comprese tra tredici e diciannove gradi. Il cielo al mattino sarà molto nuvoloso, mentre nel pomeriggio si tenderà ad aprire. La temperatura più bassa sarà registrata verso le 7 del mattino, quella più alta per le 14.

A Frosinone la temperatura sarà compresa tra undici e diciassette gradi. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, e le piogge cominceranno a cadere intorno alle 16 del pomeriggio. I venti, a differenza di Roma, saranno deboli.

Per quanto riguarda Latina, qui il termometro oscillerà tra quattordici e diciannove gradi, con il picco di caldo tra le 15 e le 17 del pomeriggio. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata e le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 13.

Situazione non diversa a Rieti, dove le temperature saranno ancora più rigide rispetto alle altre province del Lazio. Qui saranno comprese tra dieci e sedici gradi, con la mattina che sarà molto più fredda rispetto al resto della giornata. Le piogge cominceranno a cadere verso le 16, con temporali durante la notte.

Giornata poco nuvolosa a Viterbo: qui i temporali cominceranno a cadere durante la notte, non durante il giorno. Le temperature saranno comprese tra otto e diciotto gradi.