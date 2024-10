video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 16 ottobre: crollano le temperature, ecco il freddo Forte crollo delle temperature in tutto il Lazio. A Roma le massime precipitano di quasi dieci gradi, e la situazione non migliorerà nei prossimi giorni.

A cura di Redazione Meteo

Brusco calo delle temperature oggi in tutto il Lazio: solo ieri a Roma il termometro ha sfiorato i trenta gradi, mentre oggi la massima non andrà oltre i ventuno. Insomma, se ieri i romani sono usciti di casa a mezze maniche, oggi dovranno tirare fuori il piumino. La situazione non sarà diversa nelle altre zone del Lazio: in tutte le province, infatti, le temperature saranno molto più basse rispetto a quelle dei giorni passati, e si attesteranno tutte sui venti gradi di massima. Non sembra che le cose cambino nei prossimi giorni, anzi: l'arrivo di un ciclone nordafricano porterà con sé una bassa pressione che scatenerà piogge e temporali molto forti. Il picco del maltempo ci sarà molto probabilmente nella giornata di giovedì 17 ottobre.

Nello specifico, in tutto il Lazio il cielo sarà nuvoloso, ma non sono previste piogge. I venti soffieranno con un'intensità moderata, mentre le temperature saranno abbastanza rigide. A Roma la minima sarà di sedici gradi, mentre la massima non supererà i ventuno gradi. Situazione simile a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra quindici e ventidue gradi, così come a Latina, la provincia con le temperature più alte: minima a quindici gradi e massima a ventidue gradi. Quattordici gradi a Rieti e venti di massima, mentre a Viterbo ci saranno quattordici di minima e diciannove di massima.

Già giovedì 17 ottobre nel Lazio ci saranno piogge sparse, ma è venerdì 18 il giorno dove in tutta la regione sono attesi forti temporali. Maltempo anche nel weekend, con precipitazioni abbondanti nella giornata di sabato, e cielo più sereno la domenica.