Previsioni meteo Roma e Lazio 16 maggio: sole e caldo, temperature fino a 25 gradi Sole e caldo e temperature massime fino a 25 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 16 maggio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 16 maggio, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 25 gradi. La settimana sarà all'insegna del bel tempo e del clima tipicamente estivo, con valori che supereranno abbondantemente i 20 gradi nelle ore centrali della giornata. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it infatti, dopo una settimana all'insegna di pioggia e maltempo, ha fatto irruzione sul Bacino del Mediterraneo e sull'Italia un caldo quasi estivo. I valori per la seconda metà di maggio e inizio giogno, compreso il 2 Festa della Repubblica, saranno ben al di sopra della media stagionale del periodo. All'orizzonte ad aspettarci c'è l'anticiclone africano, con il quale dovremo fare presto i conti. Si registreranno infatti 2 o 3 gradi al di sopra della media climatica di riferimento (1993-2016).

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 16 maggio

Oggi, lunedì 16 maggio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano nubi sparse di notte, cielo sereno dal mattino fino a sera. Sulla Capitale il sole splenderà indisturbato per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 25 gradi centigradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con sole su Viterbo e cielo poco nuvoloso su Latina, Rieti e Frosinone. Dal punto di vista dei valori, la città più calda sarà Viterbo, con 28 gradi e a seguire con 27 gradi Frosinone e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 maggio

Tempo bello e sole, con temperature alte sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 21 e domenica 22 maggio. Sulla Capitale sabato 21 maggio i valori oscilleranno tra minime di 16 e massime di 26 gradi, con precipitazioni assenti e vento da debole a moderato. Tempo bello e soleggiato anche sul resto dei capoluoghi del Lazio, occasione da non perdere per gite fuoriporta o giornate al mare. Termometri ancora in aumento, con le massime che arriveranno a toccare punte di 30 gradi. Ciò accadrà a Viterbo, Rieti registrerà 29 gradi e Frosinone 28.