Previsioni meteo Roma e Lazio 16 giugno 2022: sole e caldo su tutta la regione Giovedì di sole e caldo questo 16 giugno 2022 nella regione Lazio: temperature comprese fra i 15 e i 33 gradi, registrati nella capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Anche quella di oggi, giovedì 16 giugno 2022, si presenta come una giornata calda, caratterizzata dal sole nel cielo su tutti i territori della regione. Le temperature minime raggiungono i 15 gradi, dove si registrano le più basse in tutta la regione, mentre le massime in ogni provincia superano i 30 gradi, raggiungendo i 33 a Roma e Latina.

Previsioni meteo a Roma oggi 16 giugno

Nella capitale, come abbiamo visto, si toccano le temperature più alte della regione: le temperature, invece, restano sui 18 gradi circa, ma già verso le ore 7 i gradi superano i 20 gradi centigradi. Il picco, come accade di solito, si ha nelle prime ore del pomeriggio, a partire dalle 13 e fino alle 15. La giornata, infine, si chiude con una ventina di gradi circa a mezzanotte. Per tutto il giorno sulla capitale splende il sole: qualche nuvola fa capolino soltanto nelle primissime ore della mattina, per poi lasciare spazio ai caldi raggi solari.

Previsioni meteo Roma e Lazio: Rieti il capoluogo più fresco

Con i suoi 15 gradi di temperatura minima e i 31 di massima, la città di Rieti è la più fresca di questa giornata di giovedì. I 31 gradi di massima sono anche quelli che si respirano a Latina: nel capoluogo pontino, però, le minime non si abbassano oltre i 19 gradi. Anche qui, come nella capitale, nelle prime ore della mattina sono presenti alcune nuvole passeggere.

Fra i 17 e i 33 gradi, invece, sono comprese le temperature che oggi caratterizzano i territori in provincia di Frosinone, mentre a Viterbo, nella provincia più a nord del Lazio, le temperature sono fra i 16 e i 32 gradi centigradi: il picco qui si raggiunge a partire da mezzogiorno.