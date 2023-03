Previsioni meteo Roma e Lazio 15 marzo: cielo nuvoloso, si alzano le temperature Oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Si alzano leggermente le temperature rispetto ai giorni scorsi.

A cura di Natascia Grbic

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata caratterizzata dal clima sereno, dalle temperature gradevoli e dal cielo solo parzialmente nuvoloso. Nei giorni scorsi i termometri si erano un po' abbassati, e le temperature erano più fredde rispetto a quelle della settimana scorsa. Oggi, mercoledì 15 marzo, cominceranno a rialzarsi. Non sono previste piogge, nemmeno nei prossimi giorni.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra una minima di sette gradi e una massima di diciotto gradi. Il picco di caldo sarà raggiunto alle 14, mentre la minima alle 7 del mattino. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Temperature tra sei e diciassette gradi a Frosinone, dove il cielo sarà sereno dalla mattina fino al primo pomeriggio. Dalle 16 in poi, sarà leggermente nuvoloso, mentre i venti soffieranno moderati.

Minima a nove gradi e massima a diciotto gradi a Latina. Il cielo sarà sereno fino alle 16, per poi diventare parzialmente coperto. Il clima sarà gradevole: anche qui, come nelle altre province, i venti soffieranno moderati.

Se nelle altre province le temperature saranno abbastanza alte, stessa cosa non si può dire di Rieti, dove la massima oggi non supererà i tredici gradi, mentre la minima non scenderà sotto i tre gradi. Nei prossimi giorni, invece, il termometro tornerà a toccare zero gradi.

Temperature tra quattro e quattordici gradi a Viterbo, insieme a Rieti la provincia con il clima più rigido del Lazio. Anche qui non sono previste piogge, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso e i venti soffieranno moderati.