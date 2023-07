Previsioni meteo Roma e Lazio 15 luglio: sole e caldo, temperature fino a 34 gradi Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 15 luglio, registrano sole e caldo e temperature fino a massime di 34 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 15 luglio, registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. La settimana che sta per arrivare potrebbe essere la più rovente dell'estate, con l'anticiclone africano Caronte, che prende il posto di Cerbero. I valori aumenteranno fino a raggiungere i +12 gradi al di sopra delle medie stagionali di riferimento. Saranno giornate veramente bollenti, seguite da notti tropicali, durante le quali le temperature si manterranno alte e ci renderanno difficile il sonno.

Per quanto riguarda invece la seconda metà di luglio come annunciano gli esperti de Il Meteo.it ci attendono giornate movimentate dal punto di vista meteorologico. L'ultima parte del mese porterà con sé aria decisamente più fresca e instabile di origine polare, che potrebbe far incursione sull'Italia e sulle regioni centrali tra il 21 e il 23 luglio, facendo scendere la colonnina di mercurio. Non ci sono al momento precipitazioni in vista.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 15 luglio

Oggi, sabato 15 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, sole e caldo al mattino, nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 34 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello e soleggiato anche sul resto del territorio del Lazio. Vediamo che temperature si registreranno sugli altri capoluoghi di provincia: a Frosinone i valori oscilleranno tra 19 e 34 gradi, a Latina tra 22 e 32 gradi, a Rieti tra 18 e 32 gradi e a Viterbo tra 18 e 33 gradi. Il veto soffierà da debole a moderato su tutto il territorio della regione.